Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve düzenlemeler gerekli

"HEM ÖZBEKİSTAN HEM DE BÖLGEMİZ AÇISINDAN YATIRIM POTANSİYELLERİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in yaptığı, 93 ülkeden yaklaşık 2500 yabancı katılımcıyla gerçekleşen 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katılarak hem Özbekistan hem de bölgemiz açısından yatırım potansiyellerini değerlendirdik. Özbekistan'ın reform sürecinden başarılı sonuçlar aldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu reformlar, ileride Özbekistan'a yönelik güveni arttıracak, bölgesinde yatırımlar açısından bir cazibe merkezi haline getirerek tüm Orta Asya'ya sirayet edecektir. Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun başta Özbekistan ve tüm Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen forumda emeği geçenleri kutluyorum. İki günlük programlarımızda bizlere ev sahipliği yapan Sayın Mirziyoyev başta olmak üzere tüm Özbek yetkililere şükranlarımı sunuyor dost ve kardeş Özbek halkına muhabbetlerimi iletiyorum."