2025 yılı bütçesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz 2025 yılı bütçesini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir.

2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür.

Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz.

SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır.

Ödemeye gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderleri için 130,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

Tarıma 703 milyar lira kaynak ayırdık.

Reel sektör desteği için 561 milyar lira ödenek ayrıldı. Özel sektör ile omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz.

2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük.

Yatırımlara 1,6 trilyon TL kaynak ayırdık.

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