Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: Yatırımların artarak devam etmesini öngörüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesine ilişkin istatistikleri açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk dokuz ayında ülkemize gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı 9 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 89 artış gösterdi. Son 12 aylık kümülatif UDY girişlerinin ise 12,1 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Böylece pandemi sonrası süreçte ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek pandemi öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz.

İlk 3 çeyreklik dönemde yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve lojistik-depolama faaliyetleri ilk 5'te yer alıyor. Yatırımların kaynağı ülkeler olarak ise ilk 10'da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Luxemburg, Güney Kore, Almanya, Japonya ve Katar yer aldı. Bu bağlamda sektörel dağılımın ve kaynak ülke çeşitliliğinin geniş olduğunu görebiliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak misyonumuz istihdam oluşturan, teknolojik dönüşüme katkı sağlayan ve cari dengeyi destekleyici uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize kazandırmak. Ülkemiz, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı durumunda. Son dönemde; bilgi teknolojileri, otomotiv ve mobilite, enerji, kimya, makine, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda yatırım açıklamaları oldu. Bir diğer dikkat çeken alan ise başta girişim sermayesi fonları olmak üzere finansal yatırımcıların ülkemize artan ilgileri oldu. Geçtiğimiz yıllarda startup olarak da ifade edilen teknoloji girişimlerine erken aşamada yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100-150 milyon dolar arasında seyrederken, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 411 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini öngörüyoruz."