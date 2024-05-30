Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden yatırımcılara rehber sözlük

SÖZLÜĞÜN ÖNCELİKLİ HEDEFİ ULUSLARARASI YATIRIMCILAR

Dağlıoğlu, ikinci projenin de 6 aylık süreç sonunda İngilizce hazırlanan Uluslararası Doğrudan Yatırım Terimleri Sözlüğü olduğunu bildirdi. Sözlüğü de kullanıcıların erişimine açtıklarını aktaran Dağlıoğlu, son 10 yılda teknolojide, küresel ekonomide ve jeopolitik düzlemde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti.

Dağlıoğlu, bu süreçlerin bazı yeni kavramları ortaya çıkardığını ifade ederek, "Bu yeni kavramlara anlaşılır bir çerçeve çizmek ve bu alanda gördüğümüz ihtiyaca yönelik bir çözüm üretebilmek amacıyla uluslararası yatırım ekosistemi, uluslararası kuruluşlar, medya, öğrenciler ve öğretim üyeleri başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın istifadesi için bir başvuru kaynağı oluşturmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlıoğlu, sözlüğün görsel tasarımında da yapay zeka araçlarından etkin biçimde yararlanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedef kitlemiz uluslararası yatırımcılar. Sözlüğümüzü de bu ana hedef kitlemiz doğrultusunda İngilizce olarak hazırladık. Önümüzdeki dönemde en çok ilgi gören ve merak edilen trend ve kavramlarla ilgili iletişimlerimiz de artarak sürecek. Ayrıca zaman içinde yapılacak güncellemelerle sözlüğümüzün kapsamını da genişleteceğiz. Bu faydalı başvuru kaynağının hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."