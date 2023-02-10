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Haberler Ekonomi Haberleri Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:54 Son Güncelleme: 10.2.2023 15:55

Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

AA
Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

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Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı
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