Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatılıyor: Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşların sorununu çözmek için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, evi olmayan dar gelirliler için yapılacak sosyal konutlarla ilgili valilikler talep toplamaya başladı. Şehirlerdeki ihtiyaca göre belirlenecek toplam konut sayısının rekor düzeyde olacağı belirtiliyor.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle bugüne kadar yapılan sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaşılarak hak sahiplerine teslim edildi. Bir buçuk yıl önce 100 bin sosyal konut hamlesi başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar tamamladı ve inşaatlar devam ediyor. Yeni sosyal konut hamlesi de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacağı için 81 ilde bu sayının gelen talebe göre 200 bini geçeceği de belirtiliyor. Projeyle ilgili tüm detaylar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak.Hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.Vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda, tüm gerekli sübvansiyonları devlet karşılayacak.TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal konutların hayata geçirildiğinde gayrimenkul fiyatlarının düşeceğine vurgu yapan Kurum, "Bu projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı. Hem kiralar hem de gayrimenkul fiyatları düşecek. Vatandaşlarımız çok düşük taksitlerle konut sahibi olabilecek" dedi.SOSYAL konut hamlesinde İstanbul'a önemli bir pay ayrılacağını ifade eden Bakan Kurum, ''81 ilimizde olduğu gibi; İstanbul'umuza yeni on binlerce konut kazandıracağız. Gençlerimize, yeni evli kardeşlerimize, engelli kardeşlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize özel kontenjanlar ayıracağız. Evi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayana dek bu çalışmayı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, söyle devam etti: "Sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaştık. Bu sayı dünyanın hiçbir yerinde yok. 1 milyon 170 konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize eylül ayında yeni bir sosyal konut projesini yapacağımızı müjdelediler. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz."İSTANBUL Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlara hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her İstanbullu'ya en az 1 metrekare yeşil alan sözü verdiklerini belirtti. Kurum, "Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz. Tam 18 milyon 241 bin metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz. Bugün 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizin yapımını tamamladık" dedi. Bağcılar'ın nüfusu hızla artan bir ilçe olduğunu ve dolayısıyla konut ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen Kurum, "Sayısını Cumhurbaşkanımız müjdeleyecek inşallah Bağcılar'a hem kira fiyatlarını düşürecek hem de emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı armağan edeceğiz" diye konuştu.Kurum, bugün İstanbul'un emin ellerde olmadığını ifade ederek, İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayışın bulunduğunu, tüm kazanımların hoyratça harcandığını dile getirdi. Kurum, "Bu hoyratlık aslında yıllar yılı hor görülmüş, ötekileştirilmiş milletimizin 1994'te başlayan büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma girişimidir" diye konuştu.