Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar tedavüle verildi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı olmak kaydıyla Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar basılmış ve tedavüle verildi.

Tebliğde madeni hatıra paranın özelliklerine yer verildi.