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Giriş Tarihi: 31.10.2023 08:35

Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar tedavüle verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası tedavüle verildi.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar tedavüle verildi

Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı olmak kaydıyla 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar basıldı ve tedavüle verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı olmak kaydıyla Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar basılmış ve tedavüle verildi.

Tebliğde madeni hatıra paranın özelliklerine yer verildi.

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Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan 5 TL değerindeki madeni hatıra paralar tedavüle verildi
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