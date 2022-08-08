Dağın tepesinde OSB kurdular, ihracata ve istihdama destek veriyorlar

"TALEP NEDENİYLE GENİŞLEME ALANI OLUŞTURDUK"

Hacısalihoğlu, Şinik Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'de yatırımların devam ettiğini ve sanayicilerden gelen talep doğrultusunda genişleme alanı oluşturulduğunu da belirterek, "Bu maliyetleri göz önüne alarak ülkemizin ihracatına, istihdamına, ekonomisine verdikleri katkılar nedeniyle sanayicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen yine yatırım talebiyle bize geliyorlar. Bakanlığımızın da desteğiyle genişleme alanı oluşturduk" diye konuştu.