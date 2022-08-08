Dağın tepesinde OSB kurdular, ihracata ve istihdama destek veriyorlar

Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısı, yerleşimin yanı sıra yatırıma dönük faaliyetlerin de büyük zorluk ve fedakârlıkla yapılmasına neden oluyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Şinik Organize Sanayi Bölgesi de bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Denizden 750 metre yükseklikte dağın tepesi tıraşlanarak oluşturulan alanda 34 fabrika faaliyet gösteriyor, bine yakın istihdam sağlanarak ihracat gerçekleştiriliyor.
"OLUŞTURULAN ALANIN SADECE YÜZDE 35'İ YATIRIMDA KULLANILABİLİYOR"
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Karadeniz'de yatırım arazisi oluşturmak sıkıntılı bir durum. Şinik OSB'de de 2014 yılında çalışmalar başladı. 886 dönümlük arazi kamulaştırıldı, bunun sadece 235 dönümlük kısmında parselasyon yapılabildi. Arazi şartları nedeniyle toplam arazinin sadece yüzde 35'ini yatırımda kullanabildik" dedi.
"ALTYAPI MALİYETİ İLE TESİS MALİYETİ NEREDEYSE AYNI"
Başkan Hacısalihoğlu, bu tür dik ve engebeli bölgelerde yatırım yapmanın zor olduğunu belirterek,"5 dönüklük bir parseli fabrika kurulabilecek hale getirmek için yapılan dolgu, istinat duvarı ve benzeri yatırımlar neredeyse tesisle aynı maliyete geliyor. Bu anlamda bölgemizdeki sanayicilere altyapıya yönelik desteklerin de verilmesini talep ediyoruz" dedi.
"TALEP NEDENİYLE GENİŞLEME ALANI OLUŞTURDUK"
Hacısalihoğlu, Şinik Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'de yatırımların devam ettiğini ve sanayicilerden gelen talep doğrultusunda genişleme alanı oluşturulduğunu da belirterek, "Bu maliyetleri göz önüne alarak ülkemizin ihracatına, istihdamına, ekonomisine verdikleri katkılar nedeniyle sanayicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen yine yatırım talebiyle bize geliyorlar. Bakanlığımızın da desteğiyle genişleme alanı oluşturduk" diye konuştu.