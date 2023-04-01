Daha Togg’u almadan 1 milyon 650 bine satışa koydular

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk seri üretimine 177 bin 467 kişilik rekor bir başvuru geldi. Yapılan çekilişle 20 bin asil ve yedek talihli belirlendi. İki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle sunulan T10X'in başlangıç fiyatı 953 bin TL olarak açıklanırken, daha otomobili teslim almadan 1 milyon 650 bin TL fiyatlarla satışa koyan fırsatçılar ortaya çıktı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı Togg fırsatçılığına karşı harekete geçti. 10 yılda toplamda satılan elektrikli otomobilin 5 katı oranında talebi yalnızca bir haftada alan Togg, daha piyasaya çıkmadan bazı fırsatçılar tarafından iki kata yakın fiyatla ilanlara konuldu.Fırsatçılara yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''togg.satisonbasvuru. com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti. Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat Biren'i Ankara'da gözaltına aldı Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, nisan ayı itibarıyla teslimatları başlayacak olan Togg'un almaya hak kazanan talihliler tarafından satışa çıkarılması halinde ikinci el araç satışı düzenlemesine tabi olacağını ifade etti.Togg'un pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Mevcut düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerliyken bu tarihin 1 Ocak 2024'e kadar uzatılmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Örneğin mayısta Togg'u teslim alan bir kişi 2 ay bekledikten sonra Togg'unu satabilecekken, yapılacak uzatma ile aracı alan kişi satış için alım tarihinden itibaren 6 ay sonra, 6 bin kilometre yapıp aracı satabilecek.fırsatçılarına karşı Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün de bir toplantı yapacağı kaydedilirken, yetkililer vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Togg'un bundan sonraki satışları sırasında da fiyatının enflasyonun ve piyasanın altında belirleneceği, bu kapsamda şu anda Togg'un ikinci eli için istenilen fiyata birinci el Togg almanın mümkün olacağı, bu sebeple fırsatçıların oyununa gelinmeden yeni satış tarihlerinin beklenilmesi uyarısında bulunuldu.TOGG,İstanbul Zorlu Center'daki deneyim merkezinin ardından, Ankara Söğütözü'nde de kapsamlı bir deneyim merkezi açtı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda nisanda hizmete başlayacak. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını 8'i mobil deneyim merkezi olmak üzere 18'e çıkaracaklarını belirterek, "Ankara'da yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri açacağız" dedi.Türkıye'ninOtomobili Togg T10X için yapılan çekişilişte araca sahip olacak ilk 20 bin kişi belirlendi. Bursa'da yaşayan Çetin Yalçın Kaya, çekiliş sonucunda araç almaya hak kazanan 21'inci kişi olduğunu öğrendi. Arabayı merak eden Kaya, kentte bir AVM'nin bahçesinde sergilenen Togg'u inceledi. İlerideki haftalarda aracına sahip olacak olan Kaya, "İlk 100 araçtan birine sahip olacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı. Togg'u yerli ve milli olması nedeniyle tercih ettiğini belirten Kaya, "Eşim, 'Arabalarımızı satıp, Togg alalım' dedi. İlk sıralardan Togg'un bize çıkmasını aslında beklemiyorduk. Çekilişte 21'inci sırada çıktım. Bu durum benim uykularımı kaçırdı. Normalde Togg'a gelip, hiç bakmayacaktım. Özelliklerini şimdiye kadar hiç sormadım, kataloğa hiç bakmadım. Aracı aldıktan sonra her şeyini öğrenmek istiyordum. Ancak dayanamadım ve 'gidip Togg'a bakmalıyım' dedim. Aracın bana çıktığını duyan yakınlarım arayıp tebrik etti" diye konuştu.