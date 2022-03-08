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Giriş Tarihi: 8.3.2022 14:51 Son Güncelleme: 8.3.2022 15:05

“Daha yaşanabilir bir dünya kadınlarla mümkün”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Daha yaşanabilir bir dünya kadınlarla mümkün”

İŞ Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, Türkiye’nin daha çok kadın girişimciye ihtiyacı olduğunu söyledi.

İŞ Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, öncü ve lider ruhlu kadınların hayatın her alanında toplumu olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, " Üretimden istihdama, sanat ve siyasetten sosyal hayatın tüm yönlerine; ötelenen, hakkı, hukuku ve adaleti gözetilmeyen tüm kadınların mücadelesine omuz vererek kadın emeğinin hiçe sayılmasına müsaade etmeyeceğiz. Daha yaşanabilir dünya kadınlarla mümkün" dedi.

İŞKAD olarak kadınların daha çok sesinin duyulması için tüm kadınları ve kadın haklarına inanan erkekleri birlikte mücadeleye çağıran Mantı, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi haklarına erişiminin kolaylaştırılmasının önemine işaret eden Mantı, "Kadına yönelik her türlü şiddet ve cinayetin karşısında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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“Daha yaşanabilir bir dünya kadınlarla mümkün”
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