Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı
Giriş Tarihi: 1.2.2023 09:12

Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belgenin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

AA
Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tebliğe "Dahilde işleme izin belgeleri-dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları"na ilişkin geçici bir madde eklendi.

Buna göre, 1 Ocak 2020'den bu yana düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla bu başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge-izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA