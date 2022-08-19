Daikin 4 ayda euro bazında % 33 büyüdü

2022 yılına iddialı başlayan Daikin Türkiye, dört ayda euro bazında yüzde 33 büyüdü. 2021'i 451 milyon euro ciroyla kapatan şirket, bu yıl 561 milyon euro ciro hedefliyor. Geçen yıl 261 milyon euroluk ihracat yapan Daikin, bu yıl ihracatını yüzde 25 artırarak 322 milyon euroya taşıyacak. Sakarya Hendek fabrikasına yaptıkları yatırımların meyvelerini topladıklarını anlatan Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "Toplam satışlarımızın yüzde 75'ini Hendek fabrikamızdan sağladık. Avrupa Türk üretimi ürün istiyor. Buraya 2025'e kadar 80 milyon euro daha yatırım yapacağız. 2025'te ciromuzu 800 milyon euro, ihracatımızı 500 milyon euroya çıkaracağız" dedi.