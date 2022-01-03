Dakikada 1.6 milyon dolar

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl miktar bazında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdıklarını belirterek, "174.3 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi yüzde 17 artırdık" dedi. TİM Başkanı Gülle, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine sürekli destek verdiğini ifade ederek, salgın dönemindeki son 2 yılda hükümete ilettikleri 136 sorunun tamamının çözüldüğünü söyledi. Artık yeni bir ligde olduklarını, Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma önem vererek yeni yatırımlara devam etmeleri gerektiğini aktaran Gülle, ihracatın geldiği noktada ciddi bir ihtiyacı karşılayacak yeni fuar alanı konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Şu anda dakikada yaklaşık 1.6 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Gülle, hedeflerinin, "dakikada 2 milyon dolar ihracat" olduğunu bildirdi