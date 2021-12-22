Danıştay’dan ikramiye kararı

Danıştay, memur ve sendikaları ilgilendiren önemli bir karar imza attı. 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde, faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'i kadar üyesi bulunmayan sendika üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacağı maddesi yer almıştı.

Söz konusu karar sonrası çok sayıda sendika ilgili maddenin iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesi'nde dava açmıştı. Başvuruları inceleyen Danıştay 12. Dairesi, söz konusu düzenlemenin sendikalar arasında ayrıma yol açtığını ve sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturduğunu kaydetti. Söz konusu maddenin aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında eşitsizliğe yol açtığını kaydeden Danıştay 12. Dairesi, dava konusu düzenlemenin mevzuata ve hukuka uygun olmadığına, bu gerekçelerle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece herhangi bir sendikaya üye olan bütün memurların 3 ayda bir olmak üzere yıllık bin 600 lira almasının önü açılmış oldu.