DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: Konutta ’Fırsat fiyat’ dönemindeyiz

Gayrimenkule talep sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ciddi bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Küresel anlamda bu talep artışını yorumlayan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Küresel Konut Fiyat Endeksi'nin üçüncü çeyrek verilerine göre, dünyada konut fiyatı en çok artan ülke, yüzde 35,5'lik oranla Türkiye oldu. Bu veri bize şunu gösteriyor; Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı en güvenli liman olduğunun farkında. Çıkan fırsatları kaçırmak istemiyor. Faizlerdeki düşüş ve ihtiyaca cevap verecek nitelikteki konutlar da bu artış ivmesini destekliyor." dedi.

HİÇBİR YATIRIM KONUTLA YARIŞAMAZ

Konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunu somut rakamlarla da örnekleyen Ziya Yılmaz, şu bilgileri paylaştı: "İnşaat maliyetleri ve emtia fiyatları, dolardan daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu açıdan, dolara yatırım yapan için bile emtiaya oranla ciddi bir kayıp söz konusu. Gayrimenkulun getirisi ise, hem emtia hem de dolardan çok daha fazla bir prime imza attı.

Daha pandeminin en başında Çekmeköy'de hayata geçirdiğimiz Ormanköy projesi, 10 bin TL metrekare fiyatla satışa başlamıştı. Aradan geçen 1.5 yılda yüzde 350 civarında artışla metrekaresi 35 binlik fiyatlar görülüyor. Yine devam eden bir başka projemiz olan Nişantaşı Koru'da ilk alanların, proje bittiğinde yatırımlarını yine üçe katlamış olmasını bekliyoruz. Yine Levent'teki projemizde de buna benzer bir tablo oluşacağını tahmin ediyoruz. Özetle, kısa vadede konut, arz talep dengesine göre durağan bir dönem yaşayabilir. Ama orta ve uzun vadede, maliyet artışı, arzın düşmesi gibi etkenlerle doların çok üzerinde bir artış yaşayabilir. Dolayısıyla, dövizde dönemsel yükselişler her zaman olur. Fakat 10-20 yıllık vadede konutun kazandırdığını hiçbir yatırım aracı kazandıramaz."

KONUTTA 'FIRSAT FİYAT' DÖNEMİNDEYİZ



TÜİK tarafından açıklanan son konut satış rakamlarını da yorumlayan Ziya Yılmaz, "2021'in 11 aylık döneminde toplam 1.3 milyon adetlik konut satış rakamına ulaşıldı. Kasım ayı itibarıyla görülen hızlı artışı şöyle okumak lazım; konut sektöründe 'fırsat fiyat' diyebileceğimiz bir dönem yaşanıyor. Pandemi günlerinde nitelikli konut arzında yavaşlama olmasına rağmen, konut talebi artarak devam ediyor. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte, iç pazarda İnşaat maliyetleri ortalamaya bakacak olursak yüzde 100'ün üzerinde artmış durumda. Bazı kalemlerde bu artış 18 aylık dönemde yüzde 400'e yaklaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış nedeniyle bugün konut alan, gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyatla konuta erişmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan pandemi sürecinin değiştirdiği yaşam alışkanlıkları hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir etkisini hissettiğimiz KOVID süreci, konut sektörünü baştan sona değiştirdi. Bu değişim tüm dünyada özellikle yeşil alanlara erişimi bulunan; teknoloji ile harmanlanmış, trafikten uzak, şehir merkezinde ve site içinde country tarzı konutlara talep patlamış durumda.

KONUT ALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN



"Türkiye'de belirli aralıklarla 'balon' tartışmalarına şahit oluyoruz" diyen Ziya Yılmaz, "Birileri de istemeyerek de olsa bu kötü niyetli tartışmaların peşinden koşuyor. Bugün gelinen noktada ise olan, ev almak isteyip de bu tartışmalardan etkilenen vatandaşa oldu. Bu kesim, vatandaşın ev sahibi olması resmen engelledi. Geçen yıl da söyledim, önceki yıllarda da sürekli altını çizdim: Konut almak için en doğru zaman içinde bulunduğumuz zaman…" diye konuştu.

'SAĞLIKLI EVLER'E CİDDİ TALEP OLUŞTU



Daha pandemi öncesinde bu değişimi görerek tüm planlamalarını buna göre şekillendirdiklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Pandemi döneminde insanların hem yeşil alana yakın, hem de şehrin içinde yaşama isteği arttı. Bunu tercih ederken de sanata, kültüre, alışverişe yakın yerlerde bulunmak istiyor. Tüm bunlara ek olarak iş, sağlık ve eğitim merkezlerine ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek lokasyonlarda yaşamayı tercih ediyor. Bu açıdan, DAP olarak genelde tüm pandemi süreci, özelde ise 2021 yılı bizler için çok hareketli geçti. Değişen müşteri beklentilerini iyi analiz ettiğimiz, yaptığımız ön çalışmalar sonunda, elde ettiğimiz bilgiyi sektörümüzle paylaştığımız, sektöre hareket ve canlılık getirerek süreci domine ettiğimiz bir dönem yaşadık. Bu süreçte konut almak ya da evini değiştirmek isteyenler az katlı, mümkünse bahçeli, geniş balkonlu 'sağlıklı evler'e ciddi bir talep oluşturdu. Tüm bu talepler konut satış adetlerinde yeni bir rekor kırılmasına yol açtı. DAP özelinde konuşacak olursak; gerek Çekmeköy'deki Ormanköy projesi, gerekse Nişantaşı projelerimiz, üst üste iki yıl hasılat şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI EVLER ŞİMDİ DE LEVENT'E GELİYOR



DAP markasının yeni yatırımı olan, Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP Yapı vizyonuyla hayata geçirilecek olan Levent'teki yeni projeleriyle ilgili de konuşan Ziya Yılmaz, "İstanbul'un finans ve iş merkezi olan Levent'te yer alan yeni projemizde ön talepleri almaya başladık. Levent'teki projemiz, şehrin merkezinde, yeşil alana erişimi bulunan, iş, sanat, kültür, eğitim ve sağlık merkezlerinin tam ortasında country tarzı bir yaşam imkanı sunuyor. Aynı zamanda Levent bölgesinin en büyük projesi olacak olan bu yeni projemizin, hem Levent'in hem de İstanbul'un yeni yüzü olacak nitelikte olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim…" diye konuştu.

ORMANKÖY'DE TESLİMLER BAŞLIYOR



Ülke ekonomisine ve kent estetiğine katkı vizyonuyla, yeni yatırımlar için sabırsızlandıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, "DAP, sağlam finansal temellere dayanan ve istikrarlı büyüyen bir firma. Güçlü bir özsermaye yapımız var. Yatırım için seçtiğimiz araziler, ürettiğimiz nitelikli konutlar sayesinde ayağımızı yere sağlam basarak ilerliyoruz. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bilimsel çalışarak verileri işliyor, arz-talep dengesini iyi analiz ediyor, piyasanın hareketli olduğu dönemlerde de sıkışık olduğu dönemlerde de bu disiplinle yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Pandemiyle birlikte yüzbinlerce insana dokunduk. İnsanlar, alçak katlı, yeşili içinde barındıran, şehrin merkezinde projeler istiyor. Biz de proje ekiplerimizi bu alanlara yöneltiyor, müşterinin ihtiyacına göre konut geliştiriyoruz. Hatırlayacağınız üzere İzmir'de Mavişehir ve Çeşme'de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul'da ise Beykoz ve Pendik'te de arsa stokumuz bulunuyor. Tüm bunlara Levent'te, bölgenin en büyük projesi olacak yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar TL'lik yatırım hedefi koyduk." dedi.