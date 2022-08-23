Dar gelirliler için iki yeni destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti hükümetleri döneminde dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve bu amaca yönelik araçların geliştirilmesi için sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok adım attıklarını söyledi. Bir TV kanalında soruları yanıtlayan Nebati, "Dar gelirli vatandaşlara verilen destekler 2002 yılında 1.6 milyar lira iken bugün 145 milyar lirayı aşmış durumda" dedi. 4 milyon haneye doğalgaz ve elektrik desteği verdiklerini belirten Nebati, "2022'de dar gelirlilerin doğalgaz ve elektriği kullanabilmeleri için 142 milyar liradan vazgeçtik. Hane halklarındaki doğalgaz desteği yüzde 82'ye kadar, ciddi bir rakama ulaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte de bunlara yönelik adımlar atılacak" dedi. Kira artış oranlarına yüzde 25'lik sınır getirdiklerini anımsatan Nebati, asgari ücrette toplam artışın yüzde 90'a yaklaştığını söyledi.Dar gelirlilerin sıkıntı yaşadıkları alanlarda çok önemli iki projelerinin olduğunu ifade eden Nebati, "Söz konusu çalışmalar, dar gelirlilerin icra ve haciz sorunlarının çözülmesi, kredi kartı borçlarının yapılandırılması gibi sorunları mı kapsıyor?" sorusu üzerine, "Bir sıkıntı varsa bu sıkıntıların giderilmesi noktasında bahsettiğiniz alanlar dahil olmak üzere adımlarımızı atmamız mukadder" dedi. 2003 yılında 1.9 doların altında yaşayanların toplam nüfusa oranının yüzde 3.9 olduğunu hatırlatan Nebati, bu rakamın binde 4'ün altına düştüğünü söyledi.Doğrudan yatırımlar ve diğer enstrümanlarla Türkiye'ye çok ciddi şekilde bir yabancı girişi olduğunu vurgulayan Nebati, "Bunun yansıması BIST'te. Son dönemde BIST'e giren miktar 300 milyon doların üzerinde" dedi. Nebati, enflasyonda düşüşün aralıkta başlayacağını söyledi.BAKAN Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredilerde menkul kıymet tesisiyle ilgili son düzenlemelerini hatırlatarak "Kredilerin uygun ve Türkiye Ekonomi Modeli'nin işaret ettiği şekilde kullandırılması amaçlanıyor. Kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı yönünde beklentimiz var" dedi. Nebati, bu düzenlemelerin aynı zamanda kredilerin faturalandırılarak amacına uygun kullandırılmasına yönelik bir yöntemin geliştirilmesi amacını da taşıdığını söyledi. Nureddin Nebati, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdüğünü anımsatarak, "İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.