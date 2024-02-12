Dar gelirlilere konut müjdesi

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını söyledi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtlayan Şimşek, 2018'in Kasım ayında 475,07 olan "Gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297.42 olduğunu söyledi.Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9.52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7.91'e, kasım ayında yüzde 5.97'ye ve aralık ayında yüzde 4.48'e gerilediğini ifade ederek, "Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" açıklamasında bulundu.Orta Vadeli Program'da da inşaat sektörünün, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirileceğine işaret edildi.