DASK olağanüstü yönetim merkezi devrede

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarın boyutu artarken yaraların sarılması için dört koldan seferberlik ilan edildi. Toplamda teyit edilmiş 7 bine yakın çöktüğü ya da hasar aldığı depremin hemen ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olağanüstü yönetim merkezi 30 bine yakın ihbar aldı, 10 ilde mobil ofisler kuruldu, deprem TIR'ları konuşlandırıldı. Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, Ankara'da Olağanüstü Yönetim Merkezi kurduklarını belirterek, "Tam kadro çalışmalarımızı başlattık. Bölgede kuracağımız mobil ofislerin ve deprem TIR'ımızın konuşlanacağı yerleri tespit ettik. TIR'ımız ilk olarak Kahramanmaraş'a yerleşerek hizmete başladı. Diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecek" diye konuştu.Depremin hemen ardından Ankara'daki DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi devreye girdi ve ihbarları almaya başladı. DASK yöneticileri, hasar ekipleri, bağımsız eksperler ve inşaat mühendislerinden oluşan ekipler tüm bölgede incelemeye başladı. 10 ilde bulunan yaklaşık 2 milyon 175 bin konut DASK kapsamında olup yaklaşık 1 milyon 250 binin sigortası bulunmuyor. Sigortalıların soru ve taleplerine en hızlı şekilde dönüş yapılması için iletişim merkezi 24 saat hizmet verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati DASK'ın deprem olur olmaz devreye girdiğini belirterek, ihbarların alındığını, tazminat ödemelerinin başladığını açıkladı. Dün itibarıyla 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alındı ve eksper görevlendirmeleri başlatıldı.TÜRK Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, finansal ve operasyonal tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Dün itibarıyla biriken deprem fonlarının 23 milyar lira seviyesinde olduğunu vurgulayan Eren, "Sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar lira ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz. Operasyonel süreçlerde ise olası büyük bir afete hazırlıklı olmak adına yenilediğimiz bilgi sistemleri altyapımız, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkân sağlıyor. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.ZORUNLU deprem sigortası poliçe sahipleri Alo DASK 125 çağrı merkezini arayarak, www.dask.gov. tr web sitesini ziyaret ederek, e-Devlet hesabına girerek ihbar işlemini yapabilir. DASK, ihbar üzerine önce hasar dosyasını oluşturur ve dosya numarasını sigortalıya SMS ile bildiriliyor. Hasar tespit işlemleri, Gerekli tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılıyor. Ekspertiz raporu, en kısa sürede incelenerek sonuçlandırılır. Ödenecek tazminat olması durumunda tapuda adı geçen hak sahiplerine hisseleri oranında tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor. Depremde hasar gören evler için ödenecek azami teminat tutarı ise 2023 için 640 bin lira.