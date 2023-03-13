Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:21

DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 3 milyar 351 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

AA
DASK’ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL’yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362 bin 646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA