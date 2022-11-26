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Giriş Tarihi: 26.11.2022

DASK’ta teminat ikiye katlanıyor

DASK’ta teminat ikiye katlanıyor
Zorunlu deprem Sigortası tarifesinde yapılan değişikliğe göre, konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken, poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) yapılan açıklamaya göre, konutlar için verilen teminat tutarları güncellenirken poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim yükseltildi.
Betonarme yapılar için bin 508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3 bin 16 TL'ye, bir mesken için 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL'ye, poliçe yenilemelerinde uygulanan yüzde 10 indirim ise yüzde 20'ye yükseltildi.
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DASK’ta teminat ikiye katlanıyor
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