DASK’tan Ankara’da ‘olağanüstü’ merkez

Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK) Ankara'da Olağanüstü Yönetim Merkezi açılışını yaptı. Merkez hem veri merkezi olacak hem de acil durumlarda 7/24 çalışma altyapısı sunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açılışta yaptığı konuşmada "DASK'ın kuruluşundan bugüne geçen 22 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısı yaklaşık 11 milyona ulaştı. DASK'ın yenilenen teknolojik altyapımız sayesinde olası bir afet anında bilgi sistemlerimiz sınırsız eşzamanlı ihbarı karşılayabilir, 24 saatte 96 bin hasar dosyasını işleyebilir duruma gelmiştir. Bu iyileştirme sonucunda vatandaşlarımızın hasar bildirimlerini sorunsuz yapabilmesi garanti altına alınmıştır" dedi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise sigortacılık sektöründe son dönem yaşanan gelişmelere vurgu yaptı: "Hükümetimizin desteği ile son 20 yılda önemli uygulamalar hayata geçti. 2000'de kurulan ve bugün 100 milyar liralık ödeme gücüne ulaşan DASK, 2006'da kurulan ve 670 bin çiftçiye ulaşan TARSİM, ülkemiz için bir başarı hikâyesi olmakla kalmadı, Türk devletlerinin de yakından takip ettiği bir model haline geldi."Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren de DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendikleri günden bugüne atılan adımları şu şekilde özetledi: "DASK'ın toplamda 25 milyar TL olan ödeme gücünü, bugün itibarıyla 100 milyar TL'ye ulaştırdık. Depreme ek olarak, sel ve benzeri afetlerin de DASK'ın teminatları arasına girmesini sağlayacağız. Bugün açılışını yaptığımız, merkezimiz de hayata geçirdiğimiz diğer birçok projemizden biri. Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi, iş sürekliliği kapsamında, afetler dışında da, işin genel merkezden yönetilemediği durumlar için, ikinci bir üs olarak konumlandırıldı."