DASK’tan para alana da afet konutu yapılacak

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken konutu ağır hasarlı tespit edilip deprem sigortasından para alan vatandaşlara da afet konutu yapılacak. DASK'ı olan afetzede hem sigortadan para alabilecek hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilecek. Konutunu güçlendirmek isteyenlere 8 yıllık, faizsiz güçlendirme kredisi kullandırılacak.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afet konutlarına ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Büyükşehir olan bir ilde; afetzedenin bir ilçesindeki konutu ağır hasarlı olup başka bir ilçesindeki konutu hasarsız olsa dahi afetzede hak sahibi olabilecek. Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilecek. Eşinin üzerine olan hasarsız konutla afetzedenin üzerine olan konut aynı ilçede değilse de hak sahibi olunabiliyor. Ancak eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerine olan ağır hasarlı konut aynı ilçedeyse hak sahibi olunamıyor. Eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Afetzedelerin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılacak.İkamet ettiği konut ağır hasarlı dahi olsa, evli çocuğunun oturduğu kendisine ait hasarsız başka bir konutu olan afetzedeler hak sahibi olamıyor. Afet meydana geldiği tarihte, konut afetzedenin üzerine kayıtlı ise çocuğu adına hak sahipliği devri yapılamıyor. Üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmuyor. İki konuttan biri ağır hasarlı diğeri orta hasarlı olan afetzedeler iki konuttan ayrı ayrı hak sahibi olamıyor. Ağır hasardan dolayı yeni afet konutu yapılması ya da orta hasardan güçlendirme kredisi verilmesi söz konusu olabiliyor.İşyeri yapımına göre bir maliyet bedeli çıkıyor. Çıkan maliyet bedeli işyeri tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda, yıllık yüzde 4 faizle, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödeniyor. Orta hasarlı konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda yıllık eşit taksitlerle, faizsiz geri ödeniyor.Kentsel dönüşüme giren bir konuttan dolayı hem Afet Kanun'undan hem de Kentsel Dönüşüm Kanun'undan dolayı hak sahibi olunamıyor. Hasarsız ya da az hasarlı olarak tespit edilmiş bir bina Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kaldıysa Afet Kanunu kapsamında değil, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında değerlendirilecek.