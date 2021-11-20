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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Dedeman Adıyaman’a franchise ile girdi

Dedeman Adıyaman’a franchise ile girdi
DEDEMAN Hotels & Resorts International'ın ilk franchise oteli "Park Dedeman Adıyaman" hizmete açıldı. Dedeman Turizm Yönetimi ve Karahan Menzil Turizm arasında yapılan anlaşma ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Park Dedeman Adıyaman'ın açılışında konuşan Karahan Menzil Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir, "Dedeman'ın ilimizdeki varlığının, bölge turizmine büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu. Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ise "Park Dedeman Adıyaman, sadece ilk franchise otelimiz değil, aynı zamanda Şanlıurfa ve Gaziantep'te yer alan otellerimizin ardından bölgenin 3'üncü oteli oldu" diye konuştu.
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Dedeman Adıyaman’a franchise ile girdi
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