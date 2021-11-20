Dedeman Adıyaman’a franchise ile girdi

DEDEMAN Hotels & Resorts International'ın ilk franchise oteli "Park Dedeman Adıyaman" hizmete açıldı. Dedeman Turizm Yönetimi ve Karahan Menzil Turizm
arasında yapılan anlaşma ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Park Dedeman Adıyaman'ın açılışında konuşan Karahan Menzil Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir, "Dedeman'ın ilimizdeki varlığının, bölge turizmine büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu. Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman
ise "Park Dedeman Adıyaman, sadece ilk franchise otelimiz değil, aynı zamanda Şanlıurfa
ve Gaziantep
'te yer alan otellerimizin ardından bölgenin 3'üncü oteli oldu" diye konuştu.