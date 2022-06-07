Deflasyon Nedir? Deflasyon Neden Olur, Sebepleri Neler Ve Nasıl Önlenir?

Deflasyon ekonomi açısından en çok tartışılan kavramlardan biridir. Deflasyon nedir sorusu kadar nerelerde kullanıldığı ve etkilerinin neler olduğu konusunu da bilmek gerekir. Nelerden kaynaklandığını ve sonuçlarını bilmek ekonomiyi yorumlayabilmek açısından önemlidir. Bu açıdan Deflasyon neden olur, sebepleri neler ve nasıl önlenir sorularına detaylı bir yanıt arıyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Deflasyon Nedir?

Deflasyon piyasalarda gerçekleşen fiyat artışlarını durdurmayı hedefleyen bir kavramdır. Bu kavram fiyatları düşürmek ya da fiyat artışını durdurmak amacı ile kullanılır. Deflasyon meydana geldiğinde firmalar çok ciddi zarar görebilir. Böyle durumlarda en fazla zararı görenler arasında borçlular da bulunur. Bu kavramın ekonomi alanında ortaya çıkması refah seviyesini düşürücü bir durum ortaya çıkarır.

Ekonomi alanında üretim artmadığı için insanların yaşam standartlarında da iyileşme meydana gelmez. Bu durum paranın seviyesinin düşmesi ve üretimin azalması ile birlikte iş gücüne olan talebin de düşmesine neden olur. Bu durum da işsizlik kavramını tetikleyen bir durum yaratır.

Deflasyon Ne Demek?

Deflasyon ekonomistleri ve finans uzmanlarını korkutan kavramlar arasında yer alır. Bir ekonomide deflasyonun meydana gelmesi demek insanların tüketim alışkanlıklarında da değişim meydana gelmesi olarak açıklanır. Nedenleri arasında ise şunları söylemek mümkündür:

Alım gücünde azalma meydana gelmesi

Yetersiz dış talep

Üretici ve tüketici arasında tasarruf meylinin artış göstermesi

Para arzında meydana gelen azalmalar

Deflasyona neden olan durumlar arasındadır. Deflasyon olan ekonomilerde birçok şirketin zarar gördüğünü söylemek mümkündür. Enflasyonun tam tersi olarak da yorumlanan bir kavramdır.

Enflasyon ve Deflasyon Nedir?

Enflasyon insanların mal ve hizmetler karşısında alım güçlerinin tamamen düşmesi şeklinde açıklanır. Deflasyon ise bir ülkede para arzında yaşanan azalışlar nedeniyle tüketimde talebi ve yatırım harcamalarındaki azalış şeklinde açıklanır. Bu durum bir ülkede olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaz. Her şeyden önemlisi işsizlik yaratır ve para yetersizliği nedeniyle üretimde kısılmaya gidilir. Ücretlerin düşmesine neden olan ekonomik kavramlardan biridir.

Deflasyon Neden Olur, Sebepleri Neler ve Nasıl Önlenir?

Deflasyon birçok ülke ekonomisinde görülebilecek durumlardandır. Ekonomik büyümeye zarar verebilecek durumlar arasındadır. Şirketlerin kar oranlarında ciddi düşme meydana getirdiği için birçok şirket tarafından istenilen bir durum değildir. Genel olarak ekonomik buhran dönemlerinde deflasyon yaşanabilmektedir.

Merkez Bankaları bu durumun önüne geçebilmek için faiz oranları ile birlikte para arzını da aktif olarak takip etmek durumundadır. En önemli nedeni ise talebin yetersiz olmasıdır. Bir diğer nedeni de arzın yüksek olması şeklindedir. Olumsuz ekonomik olaylar, mal ve hizmetlere olan talebin düşmesine neden olacağı için deflasyon yaşanması kaçınılmaz olabilmektedir.