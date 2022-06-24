Deflatör Nedir? İktisat Ve Ekonomide Deflatör Ne Anlama Gelir Ve Çeşitleri Nelerdir?

Ekonomi ile yakından ilgilenen ve iktisadi alanlarda eğitim alan bireylerin, sıklıkla karşına çıkan deflatör teriminin sözlük karşılığı 'indirgeyici'dir. Peki, deflatör iktisat ve ekonomide ne anlama gelir? GSYH deflatörü nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Deflatör Nedir?

Deflatör, parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (hammadde, maliyetler gibi) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eden bir terimdir. Deflatör aynı zamanda 'fiyat düşürücü' etkenlerden birisidir. Yurtiçindeki ürünleri kapsayan ve bu ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin etkilerini gidermek için kullanılan fiyat indeksidir ve fiyatların genel düzeyindeki artışları hafifletici durumu belirten terimdir.

Ekonomi ve iktisadi alanlarda deflatörün tarifi; Enflasyon hesaplamasında kullanılan bir ölçüt olan deflatör, TÜFE 'ye göre çok daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör, üretilen bütün nihai mal ve hizmetle birlikte yurtiçinde üretilen malları kapsayarak, ekonomideki malların birleşimindeki tüm değişmeyi endekse yansıtır.

GSYH Deflatörü Nedir?

GSYH yani gayri safi yurtiçi hasıla deflatörü, mevcut ekonomide üretilmiş olan ürün ve hizmetlerin bütününü kapsayan bir fiyat indeksidir. Nominal GSYH belirli bir yıl içerisinde üretilen tüm ürün ve hizmetlerin o yılın fiyat düzeyi üzerinden değerini gösterirken, reel GSYH belli bir yıl içerisinde üretilen tüm ürün ve hizmetleri baz alarak yılın genel fiyat düzeyi üzerinden değerinin göstergesidir. GSYH deflatörü hesaplaması ise şöyledir;