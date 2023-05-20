Defne Devlet Hastanesi yarın açılıyor! Akşener’in yalan siyaseti 60 günde çürüdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülerek hedeflendiği günde bitirilerek yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.
AKŞENER: BOŞ ARAZİYE BETON DÖKÜP 'HASTANE TEMELİ ATIYORUZ' DİYE TÜRKİYE'YE YUTTURMAYA KALKTILAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastanenin inşası zamanında, "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni" diyerek suçlamalarda bulunmuştu.
Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.
Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.
BAKAN KOCA'YI KARŞISINDA GÖREN DEPREMZEDE: "BAKANIM ARTIK UYUYUN SİZ BİZE LAZIMSINIZ"
İsmet İnönü Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da mutluluklarını ifade etti. Depremzede vatandaşlarla Bakan Koca arasında geçen samimi diyaloglar cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Koca'ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
"AYAKTA BEKLEDİ"
Yapılan hizmetler karşısından Bakan Koca'ya teşekkürlerini ileten bir depremzede," Kim hasta dediysek bizi alıp alıp sahra hastanesine götürdüler. Allah razı olsun. Bütün sağlıkçılar bizimle ilgilendi. Sizin geldiğinizi söylediler, bende 'o adamı ayakta bekleyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.
"GURUR DUYUYORUZ"
Bir depremzede ise, "Net yüreğimden geldiği gibi şuan ki hissiyatımla konuşuyorum. Allah sizden razı olsun. Neden o pandemi döneminde dünyada ilki yaşattınız, var olun yürekten söylüyorum. Gece gündüz uyumadınız bizimle beraber siz o hastalığı yaşadınız. Uykusuzluktan gözlerini kan çanağı oldu. Türkiye'yi bırakmadınız tebrik ederim. Biz sizinle gurur duyuyoruz" dedi.
"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Sık sık önü kesilen Bakan Kocaya, bir başka depremzede vatandaş ise, "Sizleri tebrik ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Dualarımız her zaman sizinledir, Cumhurbaakanımızla, bayrağımızladır. Bu işleri sonunun iyi olacağına hepimiz inanıyoruz. Mevzu artık bayrağa döndü.
Vatandaşların bu sözleri karşısında Bakan Koca, " Biliyorsunuz buraya hastane yapıyoruz. 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'ni pazar günü açıyoruz. İskenderun içinde 200 yataklı hastanenin yapımı devam ediyor. Dünde sabaha doğru oradaydık" diye konuşurken bir vatandaş, "Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız" ifadelerini kullandı.