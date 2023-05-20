Defne Devlet Hastanesi yarın açılıyor! Akşener’in yalan siyaseti 60 günde çürüdü

"GURUR DUYUYORUZ"

Bir depremzede ise, "Net yüreğimden geldiği gibi şuan ki hissiyatımla konuşuyorum. Allah sizden razı olsun. Neden o pandemi döneminde dünyada ilki yaşattınız, var olun yürekten söylüyorum. Gece gündüz uyumadınız bizimle beraber siz o hastalığı yaşadınız. Uykusuzluktan gözlerini kan çanağı oldu. Türkiye'yi bırakmadınız tebrik ederim. Biz sizinle gurur duyuyoruz" dedi.