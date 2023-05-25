Defne Devlet Hastanesi’nde günlük poliklinik sayısı 1000’e ulaştı

"1000'İ AŞTI"

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya, depremden sonra bir ihtiyacın Defne Devlet Hastanesi'nin kısa sürede açılmasıyla giderildiğini söyledi.

Defne için beklenen istenen bir hizmetin hayata geçtiğini ifade eden Özkaya, "Çok şükür hizmete başladık. Şuan 22 polikliniğimiz aktif olarak çalışıyor. Hasta sayımız her geçen gün artıyor. Binin üzerinde günlük poliklinik sayımız var. Hasta sayısı arttıkça, özellikle hangi branşlarda bir yığılma varsa o poliklinik sayısını arttırıyoruz. Ortopedi, kadın doğum, dahiliye, çocuk, radyoloji bölümlerine talep var. Bunların sayısını 3'e kadar çıkardık. Şuanda hastanemiz tam teşekkülü. Tomografi, MR, dijital röntgen, laboratuvar sistemlerimiz var. Görüntüleme sistemleriyle ilgili randevularımız vermeye başladık. Talep oldukça, vatandaşlarımız neye ihtiyacı varsa o alanı genişleteceğiz" diye konuştu.