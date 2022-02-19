Değerli konut vergisinde süreyi kaçırmayın

Geçen yıl uygulamaya başlanan ve yaklaşık 200 bin konutu kapsayan değer konut vergisi için beyanname süresi pazartesi günü sona eriyor. Bu yıl için bina değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konut sahipleri beyanname verecek ve değerli konut vergisi
ödeyecek. İlk taksit ödemesinin 28 Şubat'a kadar yapılması gerekiyor. Değerli konut vergisinden bu yıl 30 milyon 78 bin liralık bir gelir bekleniyor.
BEYANNAME SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN
Değerli konut vergisinde sınır her yıl yeniden değerleme oranına
göre belirleniyor. Geçen yıl 5 milyon 227 bin lira olan bu tutar 2022 için 6 milyon 173 bin lira oldu. Bu tutarın üzerinde konuta sahip olanlar değerli konut vergisi ödeyecek. Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık alınıyor. Emlak Vergisi Kanunu
'na göre şubat ve ağustos sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Değerli konut vergisinin mükellefi olmasına rağmen hiç beyanda bulunmayanlar veya matrahı düşük beyan edenler ile vergilerini taksit süreleri içinde ödemeyenler hakkında gerekli incelemeler ve cezai işlemler yapılıyor.
UYGULAMA 2021'DE BAŞLADI
Değerli konut vergisinde ilk uygulama 2020 yılı olarak belirlenmiş ancak pandemi sürecinde 2021'e ertelenmişti. İlk uygulama 2021'de başladı ve 23 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bu yılın bütçesinde ise değerli konut vergisinden 30 milyon liranın üzerinde bir gelir öngörülüyor. 2023
yılında 32 milyon 860 bin TL ve 2024'te ise 35 milyon 747 bin liralık gelir elde edileceği tahmin ediliyor.
TOPLAM DEĞER ESAS ALINACAK
MESKEN nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Türkiye
sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlarla birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak. Şirketler, vakıflar ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini verecek.