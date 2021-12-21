DEİK Başkanı Nail Olpak: Ekonomik önlemler, iş dünyasına güveni veriyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik önlemler ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları paylaşılan kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"Dün, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik önlemler paketi ve bugün de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın detaylarını paylaştığı kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü açıklamaları, iş dünyamıza ve piyasalara ihtiyacı olan güveni veriyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin, son dönemde kurlardaki mevcut ekonomik parametrelerimizle örtüşmeyen aşırı artışı makul bir seviyeye çekerek finansal istikrara ve fiyat istikrarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sayede, her zaman vurguladığımız öngörülebilirliğin artacağına inanıyoruz.

Yapılacak uygulama ile vadeli TL cinsi vadeli mevduatlara (3, 6, 9, 12 aylık) bankalarca uygulanacak olan faiz oranı ile o dönem içindeki kur değişiminin altında kaldığı taktirde aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. Bunun vatandaşların dövize olan talebini azaltacağı için kur üzerindeki gereksiz baskıyı azaltarak daha öngörülebilir bir kur piyasasının oluşmasına katkı sunmasını bekliyoruz. Ayrıca mevduattan stopajın alınmaması da TL'yi destekleyici bir uygulama olarak yerinde bir değişiklik. Bu sistemin en önemli getirisi, sistemde kur spekülatörlerine yer verilmesini önleme hedefi ve hepimizin ihtiyacı olan öngörülebilir seviyede bir istikrar

Bununla birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmesi de uzun vadeli TL yatırımlarını desteklemesi sebebiyle önemli.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi; ihracatçı ve yatırımcı açısından en önemli husus kur ve finansman maliyetinin yüksek olmaması kadar, geldiği seviyeden ziyade öngörülebilir olmasıdır. Alınan kararlardan birisi de ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur fiyatı verileceği ve kur farkının da ihracatçılara ödeneceğidir. Türk sanayii, 2021 yılında ciddi ihracat rekorları kırmış ve yılı 225 milyar doların üzerinde kapatabilecek ihracat rakamına ulaşmıştır ki bu performansı daha da ileri seviyeye taşımak adına kur tarafında devletimizin destek vermesini olumlu karşılıyor ve iş dünyamıza güç katacağına inanıyoruz.

Elbette bir önemli husus da, kur sebebiyle piyasada mal ve hizmet fiyatlarında oluşan ani ve yüksek seviyedeki artışların, mevcut şartlar çerçevesinde yine aynı hızla güncellenmesidir."