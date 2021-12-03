DEİK Başkanı Olpak’tan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye tebrik ziyareti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Dr. Nureddin Nebati'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

DEİK'ten yapılan açıklamada Olpak'ın ziyarete ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Olpak, "Dün yaptığımız açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Dr. Nureddin Nebati bakanımızla iş dünyasının istişare mekanizmasının verimli bir şekilde ilerleyeceğine olan inancımızı dile getirmiştik. Hemen akabinde, Sayın Bakanımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin, iş dünyasından gelen biri olduğunu hatırlatan Olpak, şunları kaydetti:

"Kendisi iş dünyasının içinden gelen, daha önce üstlendiği görevlerde de iş dünyası ile sürekli istişare halinde olan, dolayısıyla bizleri yakından tanıyan biri. Görüşmemizde, bundan sonra da bu istişareyi daha da artıracağını memnuniyetle öğrendiğimiz Bakanımızla piyasaların bugünkü durumunu ve ekonomimizde son dönemde yaşananları değerlendirme imkanımız oldu. Salgının olumsuz etkilerine rağmen ekonomi parametrelerimizde; üretimdeki ve ihracattaki büyümeye, turizm ve sanayi yatırmalarına, cari açıktan istihdama kadar neredeyse tüm alanlarda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bakanımızla bu olumlu tabloyla bağdaştıramadığımız bir şekilde döviz paritelerindeki hareketlilik ve buna bağlı olarak fiyatlama mekanizmasındaki sıkıntıların getirdiği risklerden, çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemelerin yapılması ve bununla birlikte işverenin yükünün çok artırmamasını beklediğimiz asgari ücrete kadar farklı alanlarda görüşlerimizi paylaştık."

Olpak, piyasaların ihtiyacı olan güvenin sağlanacağına inandıklarını belirterek, "Bakanımızın, ekonomi alanındaki sorumluluğu çerçevesinde, makul bir süreçte gündemimizdeki konulara ilişkin olarak piyasaların ihtiyacı olan güveni ve desteği sağlayacağına inanıyor, iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.