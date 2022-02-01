DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil: Türkiye’nin Libya’ya ihracatı 2021’de yüzde 64 arttı

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Kubbe kentinde ilk kez bir araya gelen Yılmaz, kısa bir sürenin ardından Türk iş insanlarıyla Bingazi kentini ziyaret ederek, yerel yöneticilerle temaslarda bulundu.

Bingazi'yi ziyaret eden heyette yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya'nın doğusuna açılımı ve ziyaretleri AA muhabirine değerlendirdi.



Karanfil, Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari, Temsilciler Meclisi ve Bingazi Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın daveti üzerine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz ile birlikte Türk iş insanları olarak kente ziyarette bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm taraflarla kuracağı güçlü ilişkilerin ülke barışının sağlanması, Libya'nın ekonomik anlamda kalkınması ve bölgedeki siyasi krizin önlenmesi açısından çok faydalı olduğunu belirten Karanfil, ekonomik olarak da ümit verici gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Karanfil, Türkiye'nin Libya'nın doğusuna en fazla ihracat yapan üçüncü ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Libya'ya toplam ihracatımız 2021'de önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Libya'ya yapılan en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İhracatımızın çok büyük kısmını batı bölgesine yaparak bu rakamlara ulaştık. Doğusu ile de kurulacak dostane ilişkiler sonrası bu rakam çok hızlı bir şekilde artacaktır."

Libya'nın doğusuna en çok ihracatı Çin'in yaptığını aktaran Karanfil ancak navlun fiyatlarının artması ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye gibi yakın bir bölgeden ürün tedarik etmenin, Libya'nın kalkınmasına katkıda bulunacağı ve maliyetlerini düşüreceği değerlendirmesinde bulundu.

ABDULHAMİD DİBEYBE HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE'NİN DOĞU AÇILIMINA BAKIŞI OLUMLU

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) yetkililerinin Türkiye'nin Libya'nın doğusuna açılımına olumlu baktığını kaydeden Karanfil, "Onlar en zor zamanlarında yanlarında olan Türkiye'yi iyi biliyor. Türkiye'nin taşıdığı halisane niyetin farkındalar ve bu ziyaretlerimizi önemsiyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Karanfil, bölge ile yeni bir diyalog başlatmak, diplomatik ve ticari ilişkilere hız vermek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla bu ziyaretlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Libya'nın doğusuyla yeni bir sayfa açmak üzere bu temaslar kuruldu. Bu açılım iki ülkenin de hayrınadır. Ancak Libya'nın siyasi ve ekonomik istikrarı için daha önemlidir." diye konuştu.

YARIM KALAN PROJELERİN TAMAMLANMASI ARZULANIYOR

"Özellikle yarım kalan projelerin bir an önce tamamlanması arzusu net bir şekilde dile getirildi." diyen Karanfil, bölgede altyapı ve müteahhitlik projeleri konusunda Türklerden talepler olduğunu söyledi.

Bu projeler arasında Bingazi Stadyumu, Bingazi Limanı, havalimanları ve bazı üniversite binalarının olduğunu, yarım kalan projelerin tamamlanması ve Türk pazarı kurulması konusunda hemen kolları sıvadıklarını kaydetti.

BİNGAZİ BAŞKONSOLOSLUĞUNUN AÇILMASI VE DOĞRUDAN UÇUŞLAR

Karanfil, Bingazi'de Türk Başkonsolosluğunun yeniden açılma durumunun kısa sürede gündeme gelebileceğini, bu konuda Büyükelçi Yılmaz'ın da bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Karşı taraftan özellikle uçak seferlerinin başlaması talebinin güçlü bir şekilde dillendirildiğini belirten Karanfil, "Bunun üzerine çalışma başlatılacak ve Türk Hava Yolları (THY) rotasını yeniden Libya'ya çevirecektir. Buna her iki ülke insanının da ihtiyacı var." diye konuştu.

Karanfil, tüm görüşmelerin dostluk ve kardeşlik havasında geçtiğini, temaslar esnasında her alanda Türkiye ile ilişki kurmak isteyen ve buna hasret duyan bir tablo gördüğünü vurguladı.

Büyükelçi Yılmaz, 19 Ocak'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile yaptığı görüşmenin ardından 29 Ocak'ta Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari'nin daveti üzerine Bingazi'ye gitmiş, görüşmelerin yanı sıra Türkiye'nin Başkonsolosluk binasında da incelemelerde bulunmuştu.