Demir-çelikte ikinci yarı fiyatlar zıplayacak

Çin'in açık ara başı çektiği ve Türkiye'nin de büyük bir oyuncu olduğu demir-çelik sektöründe yılın ikinci yarısında toparlanma bekleniyor. Demir cevheri Çin ekonomisinde beklentilerin üzerinde büyüme görülmesiyle bir haftanın zirvesine yükseldi. Çin'de gayrisafi yurt içi hasılanın yılın ilk üç ayında yüzde 4 olan tahminleri aşarak yüzde 4.5 büyüdüğü görüldü. Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, beklentilerin üzerinde büyüme ile yatırımcı iştahını artırdı. Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2 yükseldi.Ancak tablo son günlerde bu şekilde gelişse de hem batının başı çektiği küresel durgunluk dalgası hem de üretimdeki azalma nedeniyle aslında bu yılın ilk çeyreğinde genel bir düşüş eğilimi var. Geçen hafta açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin, ilk çeyrekte dünyaya 20.08 milyon ton çelik ürünü sevk etti. Sıcak haddelenmiş rulo, orta kalınlıkta levha ve kaplamalı çelikte büyük çıkışlar, Çin ekonomisindeki cansız büyümenin ortasında nefes aldırdı.Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) bu ay bir raporda, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Türkiye'de meydana gelen depremin tedarik ve lojistiği de kesintiye uğratarak Çin çeliğine olan talebi daha da artırdığını açıkladı.Türkiye'deki ihracatçılar ise Çin'deki çelik üretimine olan talebin aslında sadece depreme dayalı olmadığını aynı zamanda lojistik maliyetlerinin gerilemesi ve aynı zamanda Türkiye'deki kurdaki durağanlık olduğunu belirtiyor.İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, küresel piyasalardaki durgunluk ve fiyat verememe nedeniyle yüzde 15'lik bir gerileme yaşandığını belirtiyor. Tecdelioğlu, "Burada yüzde 15'lik etkinin yarısının durgunluktan yarısının ise kur nedeniyle fiyat verme konusunda olduğunu gözlemliyoruz. Çin çalışmaya başladı. Harıl harıl çalışıyorlar. Dünyada sektörün yüzde 60'ını tek başına Çin yapıyor. Çin'in agresif bir şekilde ihracatı artırmak için hamleler yaptığını da gözlemliyoruz. Son altı ayda ihracat lojistik fiyatlarında geri çekilme nedeniyle artmış durumda" dedi.Tecdelioğlu, aynı zamanda yılın sonlarına doğru bir toparlanma beklediklerinin de altını çizdi ve ekledi: "Biz Avrupa'da ve diğer ülkelerde üçüncü ve dördüncü çeyrekte bir talep toparlanması bekliyoruz. Yılın son iki çeyreğinde olacak bu hareket fiyatlarda artışa neden olur" dedi. Benzer bir beklenti Dünya Çelik Birliği tarafından da yapıldı. Küresel çelik talebinin bu yıl yüzde 2.3 artarak 1.822 milyar tona yükselmesinin beklendiği bildirildi. Daha önce 2023 için talepte yüzde 1'lik bir artış öngörülüyordu. Küresel çelik talebinin gelecek yıl yüzde 1.7 artarak 1.854 milyar tona çıkacağını tahmin ediliyor.