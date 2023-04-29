Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu

ANTALYALILAR TEŞEKKÜR ETTİ

Hizmete açılmasına saatler kala Demirkapı Tünelinden geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, "Demirkapı Tüneli'nden ilk defa geçmek nasip oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız Sayın.Adil Karaismailoğlu olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Eser ve hizmet siyasetinin adresi AK Parti. Artık Antalya-Konya 4 saat değil 2,5 saat. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. Tüneli kullanmaya başlayan Antalya ve Konyalılar ise Başkan Erdoğan'a hizmetlerinden teşekkür etti.