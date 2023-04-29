Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu

Antalya-Manavgat ayrımı, Taşağıl-Derebucak yolu güzergâhında inşa edilen 5068 metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayacak. Antalya – Konya arası 4 saatten 2.5 saate düşüyor.
DOĞA HARİKASI MANZARADAN GEÇİLECEK
Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergâhında seyahat edenler, doğa harikası Gembos ve Eynif ovalarından geçip tünel ile Antalya'ya erişmiş olacak. Tünelden geçecek vatandaşlar 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit olacak. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısaltacak. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.
4 DAKİKADA İKLİM DEĞİŞECEK
İç Anadolu ikliminden Antalya'nın sahil havasına geçişine kısa sürede imkan sağladığın tünel ile vatandaşlar 4 dakika içinde karasal iklimden Akdeniz iklimine ulaşıyor. Bu yolun Demirkapı Geçidi'nde bin metre rakımının altında seyahat imkanına kavuşacak. Yakıttan ve zamandan da tasarruf sağlayacak. Yol ve tünel yapım çalışmaları ile aydınlatma ve havalandırma işleri tamamlandı. Başkan Erdoğan'ın 2 Mayıs tarihinde Antalya mitinginde tüneli hizmete açılacak.
ANTALYALILAR TEŞEKKÜR ETTİ
Hizmete açılmasına saatler kala Demirkapı Tünelinden geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, "Demirkapı Tüneli'nden ilk defa geçmek nasip oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanımız Sayın.Adil Karaismailoğlu olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Eser ve hizmet siyasetinin adresi AK Parti. Artık Antalya-Konya 4 saat değil 2,5 saat. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. Tüneli kullanmaya başlayan Antalya ve Konyalılar ise Başkan Erdoğan'a hizmetlerinden teşekkür etti.