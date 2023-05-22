Demirtaş’a modern spor kompleksi

İLAVE YATIRIMLAR GELİYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş Spor Kompleksi inşaatını inceledi. Her geçen gün yapılaşma ve nüfusun arttığı Demirtaş'ta aynı zamanda önemli bir genç nüfus olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, sözleşmesi 2024 Ocak olan projeyi bu yıl kasım ayında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Tüm bölgeye hitap edecek tesiste yer alan spor salonunda resmi müsabakaların da oynanabileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, aynı zamanda sporla ilgili ilave yatırımların da müjdesini verdi. Bursa'da gençlerin spor ve sanatla yetişmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu tesisin hemen yanında spor kulübümüz için bir saha ve müştemilatıyla ilgili elimizde bir proje var. Onu da revize edip, inşallah yakın zamanda çalışmalarını başlatacağız. Öte yandan burada 17 yıldır kulübümüze tahsisli amatör maçların oynandığı, ancak ağır şartlar nedeniyle yıpranan sahanın yenilenmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Bey'le de irtibata geçtik. İnşallah o sahanın revizyonu için de çalışmaları kısa zamanda başlatmış olacağız" diye konuştu.