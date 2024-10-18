Demiryolu ile ihracatta yeni rota İstanbul-Budapeşte

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte ilk ihracat trenini uğurladı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, trenin 4 gün sürecek seyahatinde toplam bin 549 kilometre yol katedeceğini belirtti. Uraloğlu, "Ülkemizin uluslararası yük taşımacılığı yapan ilk özel demiryolu tren işletmecisi Pasifik Eurasia bundan sonra aylık 60, yıllık 600 trenle, 22 bin tıra eşdeğer 600 milyon euro değerinde 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor" dedi. Pasifik Eurasia'nın sektörün gelişimi için önemli bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul- Budapeşte parkurunda faaliyet gösterecek ihracat treni Türkiye parkurunda 278 kilometre, Bulgaristan parkurunda 406 kilometre, Romanya parkurunda 634 kilometre, Macaristan parkurunda da 231 kilometre olmak üzere toplam bin 549 kilometre yol katedecek" ifadelerini kullandı. 2023 yılında Çin-Avrupa arasında gerçekleşen 9 bin 340 tren seferi ve Avrupa-Çin arasında gerçekleşen 8 bin 180 tren seferi ile 1.9 milyon TEU (33 metreküp hacimli konteyner) yük taşındığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu sayı her geçen yıl artmaya devam ediyor ve bu noktada Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattık" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, transit tren sonrasında Türkiye-Çin arasında blok tren konteyner taşımalarının Türkiye'nin farklı noktalarından devam ettiğini kaydederek, "BTK demiryolu hattı kullanılarak açılışından bugüne kadar toplam 67 bin 281 TEU ve konvansiyonel taşımalar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 502 bin tonun üstünde yük taşıdı. Bu miktarların önümüzdeki süreçte daha da artacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.