Deniz Kuvvetleri’ne 9 ZAHA teslim edildi





'TOPLAM 27 ZAHA TEDARİK EDİLECEK'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Burada 23 adet amfibi hücum personel aracı, 2 adet amfibi hücum komuta aracı, 2 adet de amfibi kurtarma aracı olmak üzere toplamda 27 adet ZAHA'nın tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu konuda genel savunma sanayi politikamızın hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi özellikle stratejik alanlarda tamamen kendine yeterli bir ülke olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz" dedi. ZAHA'nın üzerinde test havuzuna girerek deneyimleyen Demir, "Gayet iyi. Zırhlı amfibi aracımız bu malum. Hem Kara Kuvvetleri'miz hem Deniz Kuvvetleri'miz kullanacak. Amfi bir özelliğe sahip. Dünyada çok az örneği bulunan, belki de şu anda dünyanın en iyisi diyebileceğimiz. Gerek içindeki donanımları ve kabiliyetleri ile gerekse atış gücüyle beraber üstüne koyacağınız sistemler ile çok değişik bir formata bürünebilir. Çeşitli opsiyonlar var tabii ki; komuta aracının kendine göre özellikleri var" diye konuştu.