Deniz rüzgarı Türkiye’ye yetecek potansiyele sahip

Türkiye'nin denizüstü rüzgâr potansiyeliyle ilgili bilgi veren Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) Başkanı Murat Durak, "Dünya Bankası'nın raporuna göre Türkiye'de açık deniz rüzgâr enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge, rüzgâr hızlarının saniyede 9 metreye ulaşabildiği Ege Bölgesi'nin kuzeybatısında kalan alanlar.

Teknik olarak bu bölge, 6 gigawatt sabit, 19 gigawatt yüzer olmak üzere toplam 25 gigawatt potansiyele sahip. Ege Bölgesi'ni rüzgâr hızlarının saniyede 7-8 metre hızlara ulaşan Marmara ve Karadeniz Bölgeleri takip ediyor. Bunun dışında batı ve güney kısımlardaki tüm potansiyel sahalarla birlikte Türkiye'nin toplam açık deniz rüzgar potansiyeli 50 metreden daha az derinlikte 18 gigawatt sabit, 50-1.000 metre derinlikte de 57 gigawatt olmak üzere toplamda yaklaşık 75 gigawatt" dedi.



İHALELERDE YERLİLİK TALEBİ YÜKSEK



Türkiye'de çalışmaları yapılan ancak henüz hayata geçirilmeyen denizüstü RES'lerin son durumuyla ilgili de bilgi veren Durak, "2018'de 1.200 megawatt kapasiteli ve megawatt başına 80 dolar taban fiyatlı bir ihale düzenlenmişti. Ancak şartnameyi alan çok sayıda firma olmasına rağmen ihaleye katılım olmamıştı. Bunu sebepleri irdelenmeli ve DRES projelerini hayata geçirmek için daha iyi adımlar atılmalı" dedi. Burada yüzde 60'lık yerlilik talebinin yüksek olmasından dolayı ilgi görülmediğini ifade eden Durak, Avrupa uygulamalarına bakıldığında yerlilik oranının yüzde 30 civarında olduğunu dile getirdi.



İŞGÜCÜ VE EKİPMANIMIZ VAR



Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olabilmesi için 2030 yılına kadar öncelikle bu konuda bir hedef açıklaması gerektiğine dikkat çeken Durak, "Örneğin 2030 yılına kadar 5 gigawatt hedef ilk adım olabilir. Denizüstü rüzgar teknolojisinin iki ayağı var; deniz ve enerji. Ülkemizde her iki alanda da ilerlemiş bir sanayi ve işgücü bulunuyor. Konu ile ilgili olarak çalışacak işgücü ve ekipman ülkemizde mevcut" dedi.

Bu projelerin enerji arz güvenliğine katkısı olacağını da ifade eden Durak, "Enerji ihtiyacının üçte ikisinden fazlasını ithalat yoluyla karşılayan Türkiye açısından arz güvenliğinin sağlanması için bütün yerli ve milli kaynakların kullanılması gerekli. Denizüstü RES potansiyelimiz düşünüldüğünde gerek enerji kaynak çeşitliliği ve gerekse de yenilenebilir kaynak olduğundan dolayı kullanılması elzem" dedi.