Deniz ticaretindeki pay artacak

Türkiye, deniz ticaretinden aldığı payı artırmak için Ro-Ro hatlarına yeni alternatifler geliştirmeyi hedeflerken, gemi sanayinde de yerlilik oranını en az yüzde 90 seviyesine çıkarmak üzere kamu ve özel sektör işbirliğiyle çalışmalar yürütecek. Türkiye'nin lojistik sektöründe uluslararası bilinirliğinin artması amacıyla, Karadeniz ülkeleri ile Orta Doğu ülkeleri arasında ulaştırma koridoru ile bağlantı güzergâhları oluşturulacak. Deniz yolunda taşınan yük miktarı artırılacak, geliştirilecek liman kapasiteleri sayesinde Türkiye'nin dış ticaret olanaklarının ve kapasitesinin artması sağlanacak. Liman tesisleri uluslararası standartlara uygun şekilde iyileştirilecek. Limanlardaki teknolojik yatırımlar artırılacak ve çevreci uygulamalar teşvik edilecek. Sürdürülebilirlik kapsamında liman tesisleri çevreye duyarlı hale getirilerek, yeşil limanların sayısı artırılacak.