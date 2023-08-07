Deniz üstü rüzgâr enerjisinde büyük hamle

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali için aday alanları ilan etti. Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü alan rüzgâr enerji santrali alanı olarak belirlendi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Proje seti üzerinde tek tek çalışıldı. Güneş, depolamalı güneş, rüzgâr, hidrojen ve deniz üstü rüzgâr projeleri. Bunun üzerinde 2 bin 500 megavatlık bir proje setimiz var" dedi.SABAH'a konuk olan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik, doğalgaz talebinin son 21 yılda 3 katına çıktığına belirterek, güneş, rüzgâr, hidrojen gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5, dünyada 12'inci sırada olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, "2035 yılına kadar güneşte her yıl 3.500 megavat, rüzgârda da 1.500 megavatlık kurulu güç hedefimiz var. Bunu her yıl yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Yerli kaynakların devreye alınmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Cari açığın ana sebeplerinden biri enerji ve maden ithalatı. Enerjide arz güvenliğini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmaya dönük politika geliştirdikr" diye konuştu."Artık güneş santralini kendisi kuran bir Türkiye var" diyen Bakan Bayraktar, doğalgaz ve petrol aramalarında da netice alınmaya başladığını ifade etti. Enerjide reform adımlarını iki bölüme ayıran Bayraktar, şöyle konuştu: "2002, 2015, 2016 dönemi birinci dönüşüm dönemi adı vereceğimiz dönemde piyasa reformları ile aslında enerji piyasalarının yönünü değiştirildi. Türkiye'ye 100 milyar dolarlık elektrik yatırımı çekilmiş oldu. 2016'dan sonrası milli enerji ve maden politikası altında şekillendi. Yeni dönemde milli enerji 2.0, arz güvenliği ve dışa bağımlılığı düşürmenin yanında Paris İklim Anlaşması ve Cumhurbaşkanımızın 2053 Türkiye'nin karbon nötr olma hedefiyle uyumlu yeni bir enerji stratejisi vizyonu ortaya koyuyoruz. Öncelikli olan yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymak ve ekonomiye kazandırmak."Enerji verimliliği, nükleer enerji, petrol, doğalgaz yatırımlarının yanı sıra yeni teknolojilerin önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Hidrojen, elektrik depolama, batarya teknolojileri büyük önem taşıyor. Madenleri, yer altı kaynaklarımızı mutlak suretle ekonomiye kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi enerji konusunda 2 ay yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Bayraktar, "Toplamda 29.7 milyar dolarlık proje seti üzerinde tek tek çalışılmış işler. Güneş, depolama güneş, rüzgar, hidrojen, deniz üstü rüzgar projeleri. Bunun üzerinde 2 bin 500 megavatlık bir proje setimiz var. Bunlar ilk etapta hızlı şekilde devreye almak istediğimiz işler" diye konuştu.