Denizcilik sektörüne 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, deniz taşımacılığını teşvik etmek amacıyla uygulanan söz konusu uygulama hakkında bilgi verdi.

Denizciliğin gelişmesi ve kara yolu ağırlıklı dahili taşımacılığın deniz yoluna kaydırılması amacıyla 1 Ocak 2004'te başlatılan uygulamanın aralıksız sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, bu uygulamanın "Türk Uluslararası Gemi Sicili" veya "Milli Gemi Sicili"ne kayıtlı deniz araçlarını kapsadığını kaydetti.

Uraloğlu, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilerin, ticari yatların, hizmet ve balıkçı gemilerinin ÖTV'siz yakıt uygulamasından faydalandığını belirterek, "Bu destek sayesinde deniz taşımacılığında maliyetler azaltılmış, sektörümüzün rekabet gücü artırılmış, balıkçılık sektörümüz de önemli bir desteğe sahip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, sektörün 2024'te de önemli ölçüde desteklendiğine dikkati çekerek, "2024 yılı itibarıyla da 349 bin ton ÖTV'siz akaryakıt teslimatı yapılarak, bu kapsamda toplam 3,9 milyar liralık ÖTV desteği sağladık. Sektöre bugüne kadar toplam 7,1 milyon ton ÖTV'siz akaryakıt teslim edildi, 15,5 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın sektöre sağladığı faydalara da değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"ÖTV'siz yakıt desteği sayesinde deniz yolu taşımacılığı artarken, sektör maliyetleri önemli ölçüde düştü. Balıkçılarımız için de büyük avantaj sağlayan uygulamayla denizde kalma ve avlanma süreleri uzarken, vatandaşlarımız petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilendi. Uygulamamız sektör için güçlü teşvik unsuru olmaya devam edecek."