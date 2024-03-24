Denizcilik sektörüne büyük destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için 25 bin GT (Grostonaj) ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularını iki kat artırarak 50 bin GT'na çıkardıklarını bildirdi. Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılarak yerlerine yeni gemilerin inşasını teşvik etmek amacıyla yürürlükteki yönetmelikte önemli değişiklikler yaptıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, yapılan değişikliklerle, hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajının 10 kat artırılarak 5 bin GT'dan 50 bin GT'ye yükseltildiğini, bununla birlikte 25 bin GT ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularının da iki kat artarak 50 bin GT'na çıkarttıklarını kaydetti. Uraloğlu, ayrıca teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını da genişlettiklerini belirterek, "Söz konusu değişiklikle teşvik kapsamına alınan gemi sayısı önemli miktarda artmış olacak. Bu durum da sektörde yatırım miktarında da önemli bir artış sağlayacak" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, teşvik mekanizmasında sektör lehine önemli değişiklikler yaptıklarını, Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, "Ayrıca yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, bu değişikliklerle, Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlamış olacaklarının altını çizerek, "Dünya ticaretinin yüzde 90'ını üstlenen deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin bel kemiği olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de Türk deniz filosunun büyümesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Türkiye'nin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmanın ve denizciliğin her alanında 'Lider Denizci Ülkeler' arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerekli adımları da atmaya da devam edeceğiz" dedi.