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Giriş Tarihi: 23.8.2023 10:12 Son Güncelleme: 23.8.2023 10:23

Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu sahil önlerinde Libya bayraklı Kevalay Queen isimli ro-ro gemisine deniz kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesi ile 13 milyon 265 bin 525 lira idari ara cezası kesildiğini açıkladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza

Sahil Güvenlik ekipleri Zeytinburnu önlerinde bir geminin 22 Ağustos Salı günü deniz kirliliğine neden olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından Türkiye Çevre Ajansıyla koordineli çalışan Sahil Güvenlik ekipleri denetim yaptı. Geminin incelemelerde Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi olduğu tespit edildi. Gemiye 13 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi.

Deniz kirleten gemilerin sıkı takip edildiğini belirten İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Sahil Güvenlik ekiplerimiz 22 Ağustos 2023 Salı günü Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar almıştır. Alınan ihbar üzerine Sahip Güvenlik ekipleriyle Türkiye Çevre Ajansı ekipleri koordineli denetim çalışması başlatmıştır. İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı Kevalay Queen isimli ro–ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup Çevre Ajansı tarafından gemiye 13 milyon 265 bin 525 TL idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerimizce adli süreç başlatılmıştır" denildi.

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Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon lira ceza
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