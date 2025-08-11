Denizlerde 1.37 trilyon $’lık filo

Küresel ekonominin büyümesiyle dünya ticaretindeki taşımacılığın yaklaşık yüzde 80'inden fazlasının gerçekleştirildiği deniz taşımacılığı da her yıl daha da büyüyor. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) "Türkiye Limancılık Sektörü 2025 Raporu"nu yayımladı. Buna göre küresel deniz ticaret filosu, 2024'te 1.37 trilyon dolar değere ulaşırken, ilk 10 gemi sahibi ülke toplam değerin 3'te 2'sini oluşturdu. İlk 10 gemi sahibi ülke toplam değerin 3'te 2'sini oluştururken, küresel konteyner operatörleri arasında kapasite ve işlettiği gemi sayısı bakımından Şubat 2025 itibarıyla ilk sırada MSC yer aldı.