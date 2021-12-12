Denizlerde kofana bolluğu! ’Ben doktorum, tavsiye ediyorum’

"BEN DOKTORUM, TAVSİYE EDİYORUM"



Balık alışverişine gelen Yonca Baysal, kofananın bol olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lüferin dedesidir kendisi. Omega-3 açısından çok zengindir. Biz de bu yüzden geldik. Ben doktorum, tavsiye ediyorum. Fiyatları da uygun buldum" ifadelerini kullandı.



Çocuğuyla balık almaya gelen bir diğer vatandaş ise mevsiminde balık tüketmenin önemli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Kenan abimiz sağ olsun bu konuda tüm İstanbul'a hizmet veriyor. Ben bugüne kadar böyle büyük kofana görmemiştim açıkçası" şeklinde konuştu.