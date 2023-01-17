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Giriş Tarihi: 17.1.2023 08:46

Denizli ve Erzurum'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Denizli ve Erzurum'un bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

AA
Denizli ve Erzurum’daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Bazı ilçelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.

Erzurum'un Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerindeki bazı yerlerde de DSİ tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

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Denizli ve Erzurum'daki bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak
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