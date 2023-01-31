Denizli’nin emekçi kadınları SABAH’a konuştu: Önümüzdeki engelleri kaldıran lider

Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan kadınlarla bir araya geldiği, "Üretimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen programa katılan kadınlar, SABAH'a konuştu.



ARTIK BİZ DE SÖZ SAHİBİYİZ

Gülhan Şenocak (46): Köyde yaşayan biz kadınlar da artık evimizde söz sahibiyiz. Eşimize destek oluyoruz. Köyden gelerek fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Kadınlar da artık erkeklerin yaptığı her işi yapıyor, bu bizi gururlandırıyor. Bir kadın çalışan olarak Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değer beni mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızı görmek beni heyecanlandırdı.

Esra Kösen (27): 4 yıldır fabrikada çalışıyorum. İşimden ve ülkemizde kadınlara verilen değerden memnunum. Cumhurbaşkanımız televizyonda gördüğümüzden daha gençmiş. Geçmişte kadınların söz sahibi olmadığı, her açıdan ötekileştirildiği dönemden her alanda söz sahibi hale geldik. Biz kadınların önündeki engelleri kaldıran liderimize teşekkür ediyoruz.