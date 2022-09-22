ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımız neredeyse dolmak üzere. Eğer tedarikçilerimiz verdikleri kuramlara uygun hareket ederlerse bu kışı sorun yaşamadan atlatmayı planlıyoruz" dedi. Bakan Dönmez, çevrim içi gerçekleştirilen '2'nci Avrasya Kojenerasyon Konferansı'na katıldı. Dönmez, ülkelerin son zamanlarda çok ciddi enerji krizinden geçtiğini belirterek, "Salgın sonrası aniden patlama yapan talep yoğunluğu enerji sektöründe bugüne kadar görülmeyen bir durumun fitilini de ateşlemiş oldu. 2021 yılında neredeyse her gün enerji fiyatlarının rekor kırdığı günlere uyandık. 2022'nin ilk aylarında başlayan Ukrayna-Rusya çatışması doğal gaz fiyatları neredeyse 20 kata, kömür fiyatları ise 8-10 kata varan oranlarda arttı. Enerji arzında yaşanan dar boğaz ve fiyatlardaki oynaklık, öngörülebilirliğin en fazla ihtiyaç duyulduğu enerji sektöründe bir rutin haline geldi maalesef" diye konuştu. Bakan Dönmez, enerjinin üretimi ile ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığına değinerek, "Ancak enerjinin verimli kullanılması konusunda o kadar da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Her yıl bu konuya ilişkin yaptırdığımız anketlerde toplumsal bilincin yıldan yıla arttığını görüyoruz. Bu sevindirici bir gelişme. Ancak henüz istediğimiz noktaya erişebilmiş değiliz. Enerji verimliliği bugün dünyada artık birincil enerji kaynakları arasında değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.