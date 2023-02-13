Deprem bağışına vergi indirimi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm medya kanalları da seferber oldu. Çarşamba günü (yarın) akşam saat 20:00'de tüm TV kanalları ortak yayınla depremzedeler için 'Türkiye tek yürek' yardım kampanyası düzenleyecek. Kampanya öncesinde Gelir İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, AFAD ve Kızılay'a yapılan nakdi bağışların tamamı vergi tutarından indirilebilecek. Hem işletmeler hem de kira, ücret ve faiz geliri olan vatandaşların yaptığı bağışlar, vergiye tabi kazançlardan indirilebilecek.Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamının ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacağı duyuruldu. Ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.Yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim yapılabilecek. Bağış ve yardımlarda KDV de hesaplanmayacak. Bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek. Gıda bankacılığı yapan vakıf, derneklere yapılan gıda, giyecek, yiyecek gibi ayni bağışların maliyet bedelinin tamamı da vergi matrahından düşürülüyor. Yasaya göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, belediye, köylere bağışlanan okul, hastane, öğrenci yurdu, çocuk yurdu gibi yapıların inşası için yapılan harcamaların tamamı vergi tutarından düşürülecek. Söz konusu yapıların inşası için verilen bağış ve yardımlar da vergi matrahından düşülecek.Mücbir sebep ilanıyla vergi beyan ve ödeme süreleri uzatılırken, vergi mükelleflerinin borçları 2 Ekim'e kadar faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek. Sivil toplum kuruluşları 10 ilde prefabrik yapılarda KDV oranının yüzde 18'den 1'e indirilmesini, veraset ve intikal vergisinde muafiyet talep ediyor.