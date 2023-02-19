Deprem bölgelerinde 830 bin 783 binadaki bağımsız birimlerde hasar tespit çalışması yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bin 328 uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışlarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız hasarsız olduğu tespit edildi. 87 bin 653 binada 254 bin 111 bağımsız birime ise girilemediği için tespit yapılamadı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplamda 20 bin 662 bina 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi.