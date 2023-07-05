Deprem bölgelerinde ‘yerinde dönüşüm’ başlıyor

Türkiye, afetle mücadeleye karşı attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Yerinde dönüşüm modelinin şifreleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutlarının yapım sürecinin hızlandırılması ve bölgedeki inşaat sektörünü harekete geçirmek için önemli bir çalışma başlatıyor. Bakan Özhaseki'nin kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı sunum doğrultusunda, bakanlığın denetim ve kontrolünde kendi evini yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi desteği verilmesi planlanıyor. Bakanlık, deprem bölgelerinde dönüşüm ofisleri kuracak. Evi yapmak isteyenler, dönüşüm ofislerine başvuru yapacak. Yapım ve Dönüşüm Ofisi'nde, deprem bölgesinin genel analizi çıkarıldığı için evlerin nereye yapılıp yapılmayacağı konusunda vatandaşlar bilgi alabilecek ve yapmak istedikleri konutlarının bütün sürecini burada takip edebilecekler. Başvurusu kabul edilenlere 4 konu üzerinde zorunlu yükümlülük getirilecek. Bu yükümlülüklere göre, fay kırıkları üzerinde, sıvılaşma olan yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde ev yapamayacak, yapılan evler ise zemin artı 4 katı geçmeyecek. 1 yıl içinde 319 bininin teslim edilmesi planlanan deprem konutlarının 180 bininin yapımına başlandı.